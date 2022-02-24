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В Україні налагодили виробництво аналогів 3 західних бронемашин M113, MaxxPro і Humvee, – ГУР

Війна з московитами 04-бер, 2024, 07:579 prov 0
Україна почала виробляти аналоги західних бронемашин M113, MaxxPro і Humvee. Українські відповідники назвали "Лис", "Сікач" і "Характерник".
Представник Головного управління розвідки в ефірі телемарафону заявив, що нова українська техніка вже довела свою ефективність на полі бою. За словами Андрія Юсова, її використовували під час оборонної операції та подальшого прикриття відходу українських підрозділів з Авдіївки.

Що відомо про нову українську зброю

Це насправді дивовижна історія, коли на місці зуміли відновити, не втративши бойові можливості, з наявних матеріалів, або з техніки, яка вже не була придатна. Або виготовляючи власні деталі. Зокрема, корпуси, інші окремі агрегати. Або використовуючи навіть застарілі радянські елементи з радянської техніки. Це все іде в хід, це все уже працює, це все вже використовується в бойових умовах,
– заявив Юсов.
Він уточнив, що "Сікач" і "Характерник" використовували в операції з ліквідації ворожої диверсійно-розвідувальної групи на Сході.

Україна – у трійці виробників дронів у світі

  • Секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що Україна досягла високих темпів у виробництві дронів. За його даними, наша країна наразі знаходиться в першій трійці країн світу, яка виробляє ці засоби.
  • Зокрема, українські виробники виготовляють настільки сучасне озброєння, що вже навіть наші партнери звертаються до нас. Так, інші держави вивчають техніку, яку виготовляють наші приватні компанії.
Джерело.
???
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