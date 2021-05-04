Антивозрастной уход: какая профессиональная косметика подходит для кожи вокруг глаз после 30?

По взгляду женщины очень часто можно определить ее настоящий возраст. И не потому, как мудро она оценивает ту или иную ситуацию, и находит идеальное решение с высоты своего опыта, а из-за более прозаичной проблемы – постаревшей кожи в области глаз.

Кожа век особенно быстро стареет, поскольку практически не имеет сальных желез, да и содержание коллагеновых и эластиновых волокон в этой части минимально. Все это в купе с активной мимикой приводит к тому, что именно здесь появляются первые заломы – так называемые «гусиные лапки». И что же делать? Не смеяться и не удивляться? Конечно же, нет! Эмоции – оставляем! Но думаем о будущем и подбираем себе правильные препараты для ухода за этой зоной, чтобы дерма долго радовала упругостью и сиянием. Профессиональная косметика – лучший выбор в этом вопросе, но она должна использоваться в комплексе с основными рекомендациями по антивозрастному уходу за кожей вокруг глаз.

Основные рекомендации от профессионалов

Врага нужно знать в «лицо»! Поэтому основные задачи, с которыми придется столкнуться в уходе за кожей вокруг глаз после 30 лет, будут такими:

- борьба с морщинами;

- чрезмерная сухость;

- высокая чувствительность;

- борьба с дряблостью:

- пигментация;

- как убрать отечности и темные круги.

Чтобы замедлить проявление всего этого «кошмара» для любой женщины, следует запомнить и начать активно применять следующие рекомендации профессионалов.

Чем раньше, тем лучше!

Если вам сейчас 20-25 лет, то самое время начать ухаживать за своей кожей! У вас пока нет видимых изменений в области вокруг глаз. Но время от времени, после бессонных ночей, в этой зоне у вас может возникать чувство стянутой и сухой кожи.

Какой уход? Легкие кремы с гиалуроновой кислотой, которые подарят необходимое увлажнение и позаботятся о том, чтобы мимические морщинки еще не развивались.

Если же вам сейчас больше 25, 35 и даже 45, то не отчаивайтесь! Благодаря технологиям сегодняшнего дня, все заявленные проблемы могут эффективно решаться с помощью профессиональных препаратов и следующих рекомендаций.

Для кожи вокруг глаз – только специальная косметика!

Многие убеждены, что для зоны вокруг глаз подойдут все кремы, на которых есть пометка «для лица». Конечно, наносить обычный уход и на эту нежную область вполне допустимо, но вот получить хороший результат – не получится. Да, эпидермис будет увлажнен, но не решатся проблемы с отечностью, темными кругами и дряблостью. Другое дело, если использовать крем-филлер для контура глаз и хайлайтер. Он мгновенно осветляет кожу, из-за входящих в состав светоотражающих пигментов, и налаживает клеточный метаболизм, что ведет к общему омоложению дермы.

Если вам 30+. Уже наблюдаются в этой области мимические морщинки, наблюдается небольшая потеря упругости.

Какой уход? Кремы с плотной текстурой, составы которых должны быть обогащены антиоксидантами и сухими маслами.

Если возраст 40+. Мимические морщинки стали более выраженными, под глазами в утренние часы наблюдается отечность, дерма теряет упругость.

Какой уход? Кремы с ярко выраженным регенерирующим эффектом, в составе которых присутствуют ретиноиды, кофеин, пептиды и т.п. Рекомендуется использовать дополнительный уход в виде масок для кожи вокруг глаз.

Если вам 50+. Морщинки в уголках глаз уже достаточно глубокие, наблюдается повышенная дряблость дермы, частая отечность и темные круги.

Какой уход? Мощные формулы с лифтинг-эффектом, на основе ретинола, пептидов и других антивозрастных компонентов. Маски в качестве дополнительных омолаживающих процедур.

И основное правило для любого возраста! Не забывайте защищать нежную дерму в этой области лица от солнца. Для этого подойдут и крем с SPF 15+, и солнцезащитные очки.