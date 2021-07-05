Рівненська митниця: географічний розподіл експортно-імпортних операцій

У січні-червні 2021 року суб’єкти господарювання, що здійснювали митне оформлення товарів у Рівненській (Поліській) митниці, здійснили експортні операції у 91 країну світу та імпортні з 101 країни.Найчастішетоварів здійснювали з: Польщі (17,9% відзагальної суми імпорту),Білорусі (12,9%),Німеччини (12,8%), Росії (7,2%), Литви (5,8%), Чехії (4,4%), США (4,1%), Китаю (3,5%), Італії (3,4%),Естонії (3,3%), Нідерландів (2,6%), Франції (2,3%), Словаччини (2,2%), а найбільше товарівв Німеччину (19,6% від загальної суми експорту), Польщу (14,7%),Великобританію (8,3%), Нідерланди (6,4%), Білорусь (6,3%), Францію (4,6), Румунію (4,3%), Угорщину (3,8%), Італію (3%), Австрію (2,9%), Словаччину (2,3%).Основу товарної структури імпортних операцій в січні-червні 2021 року склали наступні товари: автомобілі легкові; паливні елементи (твели);добрива мінеральні; трактори; комбайни; форми для лиття скла; скло; смоли карбамідні; вантажні автомобілі; жир свинячий;причепи та напівпричепи; арматура для трубопроводів; кури морожені; машини формувальні; м'ясо свиняче обвалене морожене; масло моторне.Основу товарної структури експортних операцій складали товари: проводи ізольовані; банки скляні для консервування; соєві боби; фанера клеєна; мінеральні добрива; листи для клеєної фанери; лісоматеріали необроблені; вугілля деревне; одяг; ягоди чорниці, ожини, заморожені; підшипники; папір туалетний; машини формувальні для виробництва піщаних ливарних форм.Рівненська митниця.