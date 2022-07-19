У Житомирі керівник фірми виготовляв документи для незаконного переправлення через кордон

За процесуального керівництва прокурорів Житомирської обласної прокуратури розглянуто клопотання про обрання запобіжних заходів двом особам, підозрюваним у незаконному переправленні через державний кордон України осіб призовного віку, вчиненого з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 КК України).Ухвалою суду одного фігуранта провадження – керівника фірми – взято під варту з правом внесення грошової застави на суму 200 тис. грн, іншому застосовано цілодобовий домашній арешт.Як повідомлялося раніше, у Житомирі викрито осіб, які за відповідну плату (щонайменше 60 тис. грн) незаконно виготовляли пакет документів про нібито навчання чоловіків – громадян України – в іноземних навчальних закладах. На підставі таких документів чоловіки призовного віку отримували у військкоматах дозволи для безперешкодного перетину кордону. 19.07.2022 ділків викрили «на гарячому» - після одержання частини обумовленої суми – 35 тис. грн. Вже наступного дня, 20.07.2022, затриманим повідомили про підозру у кримінальному правопорушенні, скоєного під час воєнного стану.Розкрито злочин у сфері недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації прокурорами обласної прокуратури спільно зі співробітниками Управління СБ України в області та слідчими Головного управління Нацполіції, які проводять досудове розслідування.Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.