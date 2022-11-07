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Перед судом постануть керівники державного комбінату Буковини, які розтратили зерно на 4,3 млн грн

Новини регіону / Чернівецька область 08-ноя, 2022, 08:569 prov 0
Колишній керівник і начальник структурного підрозділу одного з державних комбінатів Чернівецької області постануть перед судом через зловживання службовим становищем.
Про це повідомили в пресслужбі Бюро економічної безпеки.
За даними слідства, підозрювані розтратили зерно, яке перебувало на зберіганні комбінату. Загальна вартість завданих збитків склала понад 4,3 млн грн.
Зловмисникам повідомили про підозру на початку жовтня.
Обом загрожує позбавлення волі терміном від семи до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
Джерело.
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