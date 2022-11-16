Рівне:

Створення та просування сайтів

Черговий ракетний обстріл критичної інфраструктури на Рівненщині – розпочато розслідування

Рівненська область / Новини регіону / Війна з московитами 16-ноя, 2022, 13:539 prov 0
За процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у двох кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
За даними слідства, 15 листопада 2022 року збройні сили рф, нехтуючи нормами міжнародного права, обстріляли крилатими ракетами об’єкти енергетичної інфраструктури Рівненщини.
Загиблих та поранених внаслідок ракетного удару немає.
На місці події працюють прокурори, слідчі та експерти, які збирають докази та фіксують черговий злочин рф.
Досудове розслідування здійснює Управління СБУ в Рівненській області.
Пресслужба Рівненської обласної прокуратури.
Схожі новини
Ракетний обстріл критичної інфраструктури на Рівненщині – розпочато розслідування
Рівненська область / Новини регіону / Війна з московитами

Ракетний обстріл критичної інфраструктури на Рівненщині – розпочато розслідування

Ракетна атака на об’єкт критичної інфраструктури Буковини – розпочато провадження
Новини регіону / Чернівецька область

Ракетна атака на об’єкт критичної інфраструктури Буковини – розпочато провадження

Ракетний обстріл залізничної станції на Рівненщині – розпочато розслідування
Рівненська область / Новини регіону

Ракетний обстріл залізничної станції на Рівненщині – розпочато розслідування

Окупанти обстріляли об'єкти цивільної інфраструктури на Рівненщині – розпочато розслідування
Рівненська область / Новини регіону

Окупанти обстріляли об'єкти цивільної інфраструктури на Рівненщині – розпочато розслідування

Ще один злочин московитів на Рівненщині розпочали розслідувати
Рівненська область / Війна з московитами / Новини регіону

Ще один злочин московитів на Рівненщині розпочали розслідувати

Погода
Рівне

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua
Сайт безкоштовних оголошень Пакети з логотипом

Соц. мережі
Стрічка новин
Вгору