Черговий ракетний обстріл критичної інфраструктури на Рівненщині – розпочато розслідування

За процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у двох кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).За даними слідства, 15 листопада 2022 року збройні сили рф, нехтуючи нормами міжнародного права, обстріляли крилатими ракетами об’єкти енергетичної інфраструктури Рівненщини.Загиблих та поранених внаслідок ракетного удару немає.На місці події працюють прокурори, слідчі та експерти, які збирають докази та фіксують черговий злочин рф.Досудове розслідування здійснює Управління СБУ в Рівненській області.