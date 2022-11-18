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За надання неправомірної вигоди слідчому – 4 роки позбавлення волі

Новини регіону / Волинська область 18-ноя, 2022, 08:399 prov 0
Прокурори Волинської обласної прокуратури відстояли у суді апеляційної інстанції вирок жителю села Романів Луцького району, визнаному винуватим у пропозиції та наданні неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище (ч.3 ст. 369 КК України).
28 вересня 2017 року волинянин пропонував 2700 грн. та 100 доларів США слідчому слідчого відділу Луцького відділу поліції ГУНП в області за сприяння в уникненні кримінальної відповідальності його родичкою, яка вчинила крадіжку.
Суд першої інстанції визнав чоловіка винуватим у вчиненні цього злочину та призначив йому покарання у виді 4 років позбавлення волі.
Волинський апеляційний суд залишив це рішення в силі.
Вирок набрав законної сили.
Пресслужба обласної прокуратури.
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