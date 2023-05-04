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На Сарненщині судитимуть групу в’язнів-шахраїв, які продавали неіснуючі цигарки та просили гроші на лікування

Рівненська область / Новини регіону 04-травня, 2023, 19:399 prov 0
Прокурори Сарненської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно чотирьох в’язнів колонії, які займалися шахрайством (ч. ч. 2, 3 ст. 190 КК України).
Досудовим розслідуванням встановлено, що четверо чоловіків, засуджених за злочини проти власності, відбуваючи покарання у виправній колонії на Сарненщині, свого стилю життя не змінили і на шлях виправлення не стали. Натомість в’язні налагодили кілька схем незаконного збагачення. Вони розмістили в інтернеті оголошення про продаж цигарок, просили перерахувати аванс та оплату доставки, а коли отримували гроші – просто блокували номери клієнтів.
За іншою схемою обвинувачені телефонували потерпілим, і під виглядом  родичів або знайомих просили кошти на лікування.
Незаконну діяльність в’язнів викрили у січні цього року. Тоді, в ході обшуків у них вилучили засоби зв’язку та чорнові записи, які свідчать про їх причетність до вказаних злочинів.
В ході досудового розслідування задокументовано 14 випадків шахрайства, вчинених зазначеними засудженими. Потерпілим завдано майже 130 000 грн збитків.
Обвинувальний акт скеровано до Сарненського районного суду.
Досудове розслідування здійснювали слідчі СВ Сарненського РВП ГУ НП в Рівненській області за оперативного супроводу відділу протидії кіберзлочинам в Рівненській області.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.
Пресслужба Рівненської обласної прокуратури.
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