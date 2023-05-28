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Судитимуть посадовця Рівнестандартметрології, який взяв хабар за документацію на генератори

Рівненська область / Новини регіону 29-травня, 2023, 14:369 prov 0
Рівненською обласною прокуратурою до суду скеровано обвинувальний акт стосовно посадовця сертифікаційного центру, якого обвинувачують в  одержанні хабаря (ч. 1 ст. 368 КК України).
Слідством встановлено, що чоловік, у квітні цього року, одержав 30 000 гривень неправомірної вигоди від представника приватного підприємства за сприяння у виготовленні та видачі декларацій відповідності на паливні генератори.
Посадовця викрили після передачі йому другої половини хабаря. У чоловіка вилучили 15 000 гривень міченими купюрами, частину першого «траншу» знайшли в обвинуваченого вдома.
Досудове розслідування проводили слідчі СУ ГУНП в Рівненській області, за оперативного супроводу працівників УСР в Рівненській області ДСР НП України.
Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 4 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Пресслужба Рівненської обласної прокуратури.
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