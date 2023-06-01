За клопотанням прокурорів на потреби ЗСУ скеровано понад 3 млн грн та близько 60 автомобілів

За ініціативи Рівненської обласної прокуратури з початку повномасштабного вторгнення у користування ЗСУ та на потреби інших підрозділів Сил оборони, відповідно до офіційних звернень військових частин, передано близько 60 автомобілів та 3700 літрів дизельного палива, вилучених у ході досудового розслідування кримінальних проваджень.Також, на підставі наказів начальників районних військових адміністрацій вилучено та скеровано для посилення лінії оборони 765 м3 деревини та 332 колоди дерев.Крім того, рішеннями судів, за клопотанням прокурорів, на потреби військовослужбовців передано 23 тис. пачок цигарок, вилучених в ході слідства.На спеціальний рахунок для підтримки Збройних Сил України перераховано 3,2 млн грн. З них 1,7 млн грн, сплачених раніше у якості застави, а ще 1,5 млн – власних коштів, добровільно відрахованих із заробітної плати працівників прокуратури.«Нині у нас спільна мета – перемога України. У цій країні жити нам, нашим дітям та онукам. А тому щодня ми маємо робити все можливе для підтримки військових ЗСУ та бійців територіальної оборони.» - зазначив керівник Рівненської обласної прокуратури Андрій Рудницький.