Археологи довели існування Вавилонської вежі, де виникли різні мови

Тож місто збудуймо собі, там башту, а вершина її буде аж до неба.

Ізробимо собі ім’я, станемо, як боги і будемо вічно панувати…

Так сказано в Біблії про задум будівництва Вавилонської вежі.

Довгий час Вавилон вважали легендою, а Вавилонську вежу й поготів. Однак, археологія довела, що записи в Біблії реальні, а Вавилон був перший мегаполіс у світі, який закінчив погано.

Руїни Вавилону

" І стане тоді Вавилон, краса царств, пишнота халдейської гордости, таким, як Бог зруйнував був Содом та Гоморру!

Не буде назавжди заселений він, ні замешкалий з роду в рід, і араб там не стане наметом, і там пастухи не спочинуть з своєю отарою.

Але будуть барложити там звірі пустині, і будуть доми їхні совами повні, і там пробуватимуть струсі, і волохаті демони там танцюватимуть.

І завиють шакали в порожніх хоромах його, а гієни в веселих палацах! І близьке вже наступлення часу його, і не забаряться ці його дні!"

(Ісая 13:19-22)

Отож, найпершим об’єктом дослідження, що зацікавив істориків-науковців була Євфратська долина, в межиріччі Тигра і Євфрата, де жили перші мешканці землі і там починається біблійна історія. Археологів зацікавили насипи, які і виявилися руїнами стародавніх міст, включаючи найперші міста збудовані в світі. Ці міста були збудовані з цегли – саме ці мешканці навчилися сиру глину випікати та робити будівельний матеріал.

Американський дослідник Г. Геллей вказує на те, що деякі з цих насипів високі досягають 30 метрів і покривають руїни двадцятьох або і більше міст. Кожне місто відрізняється своїм власним шаром в якому знаходяться різні знаряддя, череп’яний посуд, сміття, записи і різні залишки матеріальних залишків тогочасних жителів. Розкопуючи ці насипи-руїни останніми роками археологи докопались до дна, до самих найпервісніших міст, і знайшли там докази, які переконливо підтверджують, доповнюють та ілюструють Біблійну історію. Також саме у Євфратській долині вперше вчені знайшли докази всесвітнього потопу.

Так у 1811 році представник Британської Східно-індійської Компанії Клод Джеймс Річ – проживаючи в Багдаді за 80 км від стародавнього Вавилону наніс на карту величезну кількість пагорбів та сам провів розкопки на місці найбільшої держави Стародавнього світу, знайшов декілька дощечок з надписами, які прочитати не зміг ніхто з місцевих, оскільки вони були написані на старовавилонській мові.

Каміння говорить…

У Вавилоні, сучасний Ірак вони виявили обпалену глиняну таблицю із зображенням високої вежі.

"Це дуже сильна докази того, що історія про вавилонську вежу мала за собою реальний прототип. У верхній частині таблиці є рельєф, що зображає ступінчасту вежу і фігура людини з палицею у конічному капелюсі. Під малюнком написано: "Етеменанки, Зиккурат Бабель". Це означає, що на малюнку зіккурат або храм-вежа із міста Вавилон", - каже професор Ендрю Джордж.

Археологи переконують, що Вавилонська вежа була 91 м у висоту і 91 м у ширину. Часом зиккурат у Вавилоні був повністю зруйнований. Однак, при розкопках археологи в землі виявили фундамент даної вежі, а навколо маса будівельного матеріалу.

Археологи виявили незвичайний будівельний матеріал

Археологи знайшли надзвичайну цеглу, яка підтверджує існування Вавилонської вежі

Група археологів на території сучасного Іраку виявила цеглу та бітум, які свідчать про існування Вавилонської вежі.

Згідно з Біблією, вежа була побудована на землі Сенаар через деякий час після великого потопу. Цегла, з якої будували вежу, була замовлена царем Навуходоносорем II. Цей матеріал незвичайний і саме він дав підстави вченим припускати, що вежа існувала. У документальному фільмі "Відкриті секрети: Вавилонська вежа" говориться: У Книзі Буття буквально йдеться про те, що під час будівництва використовувалася цегла замість каменю та бітум для розчину. Ми знайшли одну цеглу та бітум на ній, які точно вписуються в опис Такі відкриття допоможуть вченим бути ближче до правди та остаточно довести існування Вавилонської вежі.

Знайдено найдавніше у світі зображення Вавилонської вежі

Найдавніше у світі зображення Вавилонської вежі, точніше - реального прототипу біблійної споруди - виявлене на одній із стел Нововавилонського царства, що зберігається в приватній колекції.

Міжнародна команда вчених завершила переклад великої порції древніх клинописних текстів з унікальної колекції норвезького бізнесмена Мартіна Шейена (Sch?yen Collection). Вона охоплює десятки тисяч рукописів, що тягнуться в часі більш ніж на п'ять тисяч років.

Написи на цьому чорному камені датовані 604-562 роками до нашої ери. На плиті зображені цар Навуходоносор II, що правив Вавилоном більше 2500 років тому, і легендарна Вавилонська вежа.

Якщо говорити точніше, то, звичайно, перед нами не вона буквально, а зіккурат Етеменанкі. Цю 91-метрову споруду історики вважають прообразом легендарної вежі з Біблії.

Колосальна семиярусна будівля з храмом на вершині не тільки представлена у вигляді збоку, але й забезпечена планом внутрішніх приміщень.

Написи чітко визначають вежу як "великий зіккурат Вавилона". На стелі цар Навуходоносор сам розповідає про конструкції: "Я зробив її на подив людей світу, я підняв її вгору в небо, зробив двері для воріт, покрив її бітумом і цеглою. Я бог".

Даний камінь представляє перше зображення легендарного зіккурата за правління Навуходоносора II. Саме при ньому Етеменанкі, побудований раніше, але потім зруйнований та відновлений, був реконструйований востаннє, причому дуже виріс у розмірах, так що став найвищою спорудою Вавилона. Написи на камені також дають натяк на походження біблійної історії з різними народами, які зібралися і надумали побудувати вежу висотою до небес.

Цегла з підписом короля Навуходоносора проливає світло на події з Біблії.

У багатьох дослідників Вавилонська вежа викликала безліч питань. Найбільшою загадкою було те, чи справжня вона. Але в Біблії сказано, що її збудували в Шинарі після великого потопу. Це місце розташоване на місці сучасного Іраку.

Враховуючи нестабільність регіону, вести дослідження в ньому досить непросто. Втім, час від часу розкопки там поновлювалися. І під час однієї з таких розкопок археологи натрапили на ймовірну частину цієї легендарної вежі.

Йдеться про незвичайну цеглу. Його досліджував доктор Ірвінг Фінкель. Вважається, що саме цю цеглу замовив король Навуходоносор II. Можливо саме він був відповідальним за будівництво Вавилонської вежі.

У 586 р. до н. е. він захопив місто Єрусалим. Там він обрав найвищих кваліфікованих робітників, яких відвіз до Вавилону, щоб будувати вежу. Всі ці незвичайні матеріали досліджували у документальному фільмі Смітсонівського каналу "Секрети розкрито: Вавилонська вежа".

За словами доктора Фінкеля, у Біблії є деякі розділи, які взяли із власних записів юдеїв. Водночас деякі оповідання, ймовірно, стосуються Вавилону. Останні були досить захопливими та дивовижними.

У документальному фільмі також сказали, що історія має переконливу підказку про те, що єврейські раби були свідками будівництва вежі. Вони просто були полоненими в цей час. Крім того, там зазначили, що цегла має всі ознаки будівельного матеріалу того часу. Адже в ньому є давня смола, розчин та бітум, що згадуються в біблійній історії.

На ребрі цегли малими літерами написано ім'я короля Навуходоносора. Це своєрідна печатка схвалення, що вказує на особисте замовлення потрібної будівлі.

Однією з найзагадковіших книг Біблії є книга пророка Даниїла, що приковує до себе увагу людей на протязі ось вже 2500 років. Зловісні апокаліптичні звірі, вогненна піч, лев'ячої ями, математичні розрахунки поєднуються в ній з описом віри безстрашних єврейських юнаків, внутрішніх суперечностей і душевних мук стародавнього владики, палацового бенкету напередодні загибелі царства. Одні бачать в цій книзі цікаве літературний твір Сходу, інші - невгамовну дивну фантазію стародавнього автора, треті - Божественне одкровення, піднімає завісу історії людства на 2500 років, з описом злетів і падінь прийдешніх держав і народів. До книги пророка Даниїла написані тисячі прекрасних коментарів, які розкривають історію її створення, філологічні особливості тексту, і, звичайно ж, аналіз пророцтв.

Перша частина нашої книги відкриє таємниці Вавилона, того Вавилона, який існує і сьогодні, в 2000 році, і про який багато хто не здогадуються, але про це - у другій частині.

Першу згадку про Стародавній Вавилон ми знаходимо вже в початкових розділах першої книги Біблії - Буття. «І була вся земля одна мова та слова одні. Рушивши зі сходу, вони знайшли в землі краї рівнину й оселилися там, і сказали один одному: наробимо цегли, і добре вогнем. І сталася цегла замість каменів, а земляна смола замість вапна. І сказали вони: побудуємо собі місто і вежу, висотою до небес; і зробимо собі ім'я, перш, ніж розпорошилися по поверхні всієї землі. І зійшов Господь, щоб побачити місто та башту ... І сказав Господь ... зійдемо ж, і змішаємо там їхні мови, щоб не розуміли вони мови один одного. І розсіяв їх Господь звідти по всій землі; і вони перестали будувати місто. Тому дано йому ім'я: Вавилон; бо там помішав Господь мову всієї землі, і звідти розсіяв їх Господь по всій землі »(Бут. 11: 1-9).

Біблійне твердження про Вавилонську вежу довгий час вважалося вигадкою, красивою легендою, з одного боку, тому що наука в 19 столітті не у своєму розпорядженні відомості не тільки про самій вежі, але і про Вавилон взагалі, існування якого заперечувалося; з іншого боку, це був час войовничого атеїзму, коли було загальноприйнятим висміювати Біблію. Тому всі відомості, що містяться в Книзі Книг про древніх містах і царства Месопотамії і їх правителів, не бралися до уваги.

Але перш, ніж продовжити розповідь про Стародавньому Вавілоні, для кращого розуміння питання ми хочемо представити читачеві головні віхи історії вавілонської монархії.

Розглянемо коротку хронологічну схему історії Вавилона.

Засновник держави - Німрод.

Старовавилонское царство (1894-1575 рр. До Р. Хр.).

Хаммурапі (1792-1750 рр. До Р. Хр.)

Під владою племені кассиками Вавилон знаходився від 1595 по 1155 рр. до Р. Хр.

Під владою Еламська царства - з 1155 по 1126 р до Р. Хр.

Середньовавилонського царство (1126-729 рр. До Р. Хр.).

Під владою Ассірійської імперії (729-625 рр. До Р. Хр.).

Нововавилонського царство (625-539 рр. До Р. Хр.)

Набополассар (625-605 рр. До Р. Хр.)

Навуходоносор Другий (605-562 рр. До Р. Хр.)

Авельмардук (562-560 рр. До Р. Хр.)

Неріглассар (560-556 рр. До Р. Хр.)

Лабашімардук (556-556 рр. До Р. Хр.)

Набонид (556-539 рр. До Р. Хр.)

Валтасар (539-539 рр. До Р. Хр.)

перське панування

Дарій Мідянін (539-537 рр. До Р. Хр.)

Як бачимо, історія Вавилона розділена на три періоди (царства) - Стародавній, Середній і Новий, коли він був незалежною державою. Однак були періоди, коли країна внаслідок внутрішніх чвар і зовнішньої військової експансії позбавлялася незалежності, потрапляючи під владу інших народів і держав: племені кассиками, Еламу, Ассирії. Потім, в ході визвольної війни, Вавилон знову повертав собі незалежність, і тільки після завоювання в 539 році до Р. Хр. мидо-персами і короткочасного правління Дарія Мідянін держава назавжди втрачає незалежність і сходить з арени історії. Кинувши погляд на періодизацію історії Вавилона, ми тепер можемо продовжити нашу розповідь і побачити, чи дійсно існувала Вавилонська вежа.

Археологія мертвих міст

Безцінний внесок у вивчення історії Вавилона внесла археологічна експедиція під керівництвом німецького вченого Роберта Кольдевея (1855-1925), що тривала з 1899 по 1917 рік. Хоча розкопки на цьому місці велися і до цього наступними археологами:

К. Д. Річем в 1811 році. (Річ Клавдій Джеймс, співробітник Ост-Індійської кампанії, вів розкопки в Стародавній Месопотамії, в самий розпал яких помер від холери);

Ж. Опперт і Ф. Френелем в 1852 році. (Опперт Жюль (1825-1905) - французький ассириологии, брав участь в експедиції в Месопотамії. З 1857 року - професор ассириологии в Парижі. Основні роботи: «Elements de la grammaire assyrienne» (2-е изд., 1868), «Etudes sumerinnes» (1881). Його помічником був Ф. Френель (загинув в 1855 році);

О. Г. Лейярд в 1850 році. (Лейярд Остен Генрі, англійський археолог і політичний діяч. У 1845 році досліджував кургани Куюнджік і Юнус, відкрив Ніневії. У 1850 році вів розкопки на місці Вавилона. У 1861-1866 рр. був заступником міністра закордонних справ Великобританії, з 1877 по 1880 рік - посланником в Константинополі. Основні роботи: «Niniven and its remains» (1848); «Niniven and Babylon ...» (1853); «Early Adventures in Persia Susania and Babylonia» (1887);

О. Рассама з 1878 по 1889 рік. (Рассам Ормузд, археолог, керував англійською експедицією в 1852-1854 рр. по розкопках Ніневії. Відкрив бібліотеку Ашшурбаніпала. Основні роботи: «Catalogue of the cuneiform tablets in the Kouynjik Collection of the British Museum» в 5-ти томах (1884); «Asshur and the Land of Nimrod» (New York, 1897).

Згадані вчені внесли свій вклад в археологію, але все ж честь першовідкривачів по праву належить німецькій експедиції.

«Роберт Кольдевей був архітектором. Він прибув до Вавилону, вже маючи певний досвід розкопок, так як раніше брав участь в розкопках античного храму і в декількох археологічних експедиціях на Близькому Сході. Але тут, у Вавилоні, він знайшов справу свого життя. Цій справі вчений віддався з усією притаманною йому нестримною енергією, незважаючи на величезні позбавлення, які йому довелося перенести. Під керівництвом Кольдевея Вавилон був відроджений для нового життя. Руїни заговорили і почали відкривати свої таємниці ». Труднощі становили місцевий клімат, який відрізнявся різкими перепадами температури, напади бедуїнів, від яких нерідко доводилося відстрілюватися, відсутність елементарних умов для життя і роботи. Але, незважаючи на все це, 26 березня 1899 року розкопки почалися. В ході їх, крім палаців, храмів і веж, було виявлено безліч глиняних табличок, на яких писали стародавні вавилоняни. Їх незрозумілий спочатку мова була розшифровано стараннями багатьох вчених, серед яких чільне місце належить німецькому вчителю Георгу Фрідріху Гротефенду і його більш знаменитому сучасникові англійцю Генрі Роулінсон. Останній в 1835 році, будучи офіцером англійської армії на Сході, виявив в 320 км від Вавилона, біля міста Бехистун, в гірському хребті Загрос, на правому березі річки Самас-Аб, притоці річки Керхе, одну скелю, де на висоті 150 м було висічено величезне число незрозумілих знаків. З ризиком для життя, піднявшись на скелю за допомогою спеціально сконструйованих гойдалок і стоячи на виступі шириною 35 см, Роулінсон протягом чотирьох років копіював знаки, що отримали назву Бехистунской написи, а потім приступив до її розшифровці, на що у нього пішло 18 років. Як виявилося, в ній розповідалося про діяння перського царя Дарія Першого, і, що особливо цінно, напис був зроблений на трьох мовах - давньоперсидської, новоеламском і вавілонському! Так як древнеперсидский був відомий, то Роулінсон взяв його за основу для дешифрування вавилонської написи, яка, як він справедливо припускав присутність була за змістом ідентична древнеперсидской. Копіткі дослідження наступних років, проведені незалежно один від одного різними вченими з декількох країн світу, відкрили сучасного світу мова Хаммурапі та Навуходоносора. Найдавнішими хроніками на цій мові ми будемо широко користуватися, що буде яскравим свідченням, що підтверджує дані Біблії.

Саме експедиція Кольдевея виявила знамениту Вавилонську вежу і таблички з її описом. Вежа стояла на рівнині Сахн, буквальний переклад цієї назви - «сковорода». «Наша Сахн, - писав Кольдевей, - не що інше, як форма стародавнього священного округу, в якому знаходиться зиккурат Етеменанки - храм Наріжного каменя неба і землі, Вавилонська вежа, оточена з усіх боків стіною, до якої примикали всякого роду будівлі, пов'язані з культом ». Навіть за радянських часів, коли Біблія піддавалася осміянню, вчені писали:

«Археологи розкопали фундамент і нижню частину стін. Ми точно знаємо, який був архітектурний вигляд цієї будівлі, тому що, крім описів на клинописних табличках, знайдено її зображення.

Піраміда складалася з семи ярусів, і висота її дорівнювала дев'яносто метрів. Виникло питання: чи не була вавилонська піраміда прообразом біблійної Вавилонської вежі?

Відомий французький вчений Андре Парро присвятив цій проблемі цілу книгу, і на основі ряду доказів прийшов до переконання, що це питання не викликає сумнівів. Тут важко привести всю його досить складну і ґрунтовну аргументацію. Обмежимося найбільш істотними доказами. Згідно Біблійного розповіді, в ті часи, коли на землі існував тільки один мову, люди будували Вавилонську вежу в країні Сеннаар, яку ... вчені ототожнюють з Шумером. Будівельний матеріал, яким вони користувалися, - це обпалена цегла і річкова глина як цементу - в точності відповідають будівельного матеріалу Вавилонської піраміди ».

Описи Вавилона залишили багато античні історики, головні з яких:

1. Геродот. Історія. В 9 кн.

2. Страбон. Географія. У 17 кн.

3. Діодор Сицилійський. Історична бібліотека. У 24 кн.

4. Квінт Курцій Руф. Історія Олександра Македонського.

5. Йосип Флавій. Іудейські старожитності (В 2 т.) І Іудейська війна.

Особливе ж місце з перерахованих праць займає робота Геродота. Вона цінна тим, що історик особисто відвідав Вавилон між 470 і 460-м роком до Р. Хр. і тому писав не тільки з чужих слів або древніх хронік, а й запам'ятовував те, що бачив своїми очима. Відомості згаданих істориків давнини, перевірені і повністю підтверджені археологічними розкопками і літописами самих вавилонян, стануть нашими помічниками в довгій подорожі.

Отже, чи є в їхніх працях звістки про Вавилонську вежу, і якщо є, то які? З огляду на ідентичність в їх описі вежі, ми наводимо нижче уривок з роботи Геродота як безпосереднього очевидця: «Храмовий ділянку - чотирикутний, кожна його сторона довжиною в 2 стадії. У середині цього храмового священного ділянки споруджена величезна вежа довжиною і шириною в 1 стадію. На цій вежі стоять інші, а на ній - ще вежа, загалом, вісім веж - одна на інший. Зовнішня сходи ведуть наверх навколо всіх цих веж. На середині сходів знаходяться лави, повинно бути, для відпочинку. У цьому храмі стоїть велике, розкішно прибране ложе і поруч з ним золотий стіл ».

Цікаві повідомлення про будівництво вежі залишив нам найбільший римський історик 1 століття по Р. Хр., Іудей по національності, Йосип Флавій: «До ... зухвалому непослух щодо Господа Бога спонукав їх (т. Е. Народ. - А. О.) Немврод (по-єврейськи - Німрод. - А. О.), онук Хама, сина Ноєвого, людина відважна і відрізнявся величезною физическою силою. Він переконав їх не приписувати свого благоденства Господу Богу, а вважати причиною свого благополуччя власну свою доблесть. Через деякий час Немврод став домагатися верховної влади, будучи переконаний, що люди тільки в тому випадку перестануть боятися Бога, і відпадуть від Нього, якщо погодяться жити під властною захистом його, же Німрода. При цьому хвалькувато заявляв, що захистить їх від Господа Бога, якби Той знову захотів наслати на землю потоп. Він радив їм побудувати башту більш високу, ніж наскільки могла б піднятися вода, і тим помститися за загибель предків. Натовп одностайно висловила бажання наслідувати пропозицій же Німрода і стала вважати покору Господу Богу ганебним рабством. І ось вони почали будувати вежу, не шкодуючи завзяття і зусиль. Внаслідок безлічі робочих рук вежа росла швидше, ніж можна було б раніше припускати, причому ширина її була настільки велика, що внаслідок цього висота її не так кидалася в очі глядачам. Будувалася вона з випаленої цегли, залитого асфальтом, щоб вода не могла проникнути в неї. Бачачи таке їх безумство, Господь Бог, хоча і вирішив не губити їх зовсім, незважаючи на те, що вони могли б бути розумніше внаслідок прикладу загибелі колишніх людей від потопу, однак посіяв між ними розбрат, зробивши їх різномовними і тим самим викликавши серед них нерозуміння один одного. Те місце, де вони побудували вежу, називається тепер Вавилоном внаслідок того, що сталося тут змішання мов, замість яких раніше був один всім доступний ... Про цю вежі і змішування мов згадує також Сивіла (священні книги стародавніх етрусків і римлян. - А. О.) , висловлюючись таким чином: «Коли всі люди говорили ще на одній мові, деякі з них почали будувати страшної висоти вежу, щоб за допомогою її зійти на небо. Боги, однак, наслали вітри, розтрощили вежу і при цьому дали кожному (з будівельників) особлива мова. Звідси і місто стало називатися Вавилоном ». Про цю подію аналогічно написано в «Стародавньої історії іудеїв» Жозефуса (1860).

Детальний опис, засноване на підсумовуванні даних археології та історії, наводиться у Всесвітній історії: «Підстава вежі було шириною дев'яносто метрів; стільки ж метрів вона мала в висоту. З цих дев'яноста метрів тридцять три припадали на перший поверх, вісімнадцять - на другий і по шість метрів - на інші чотири. Самий верхній поверх висотою в п'ятнадцять метрів був зайнятий храмом Мардука. Покритий золотом, облицьований блакитною глазурованою цеглою, він був видний здалеку і як би вітав подорожніх. Кожен великий вавилонський місто, мав свій зіккурат (т. Е. Храмову вежу. - А. Б.), але жоден з них не міг зрівнятися з Вавилонської вежею. На її будівництво пішло вісімдесят п'ять мільйонів цеглин; колосальної громадою височіла вона над всією округою ... вавилонську вежу будували цілі покоління правителів: то, що починав дід, продовжували онуки ... Зиккурат був святинею, що належить всьому народу, він був місцем, куди стікалися тисячі людей для поклоніння верховному божеству Мардуку » .

«Вежа висотою в 90 метрів складалася з семи ступенів - ярусів. Кожен уступ був пофарбований в особливий колір і був храм, присвячений окремому божеству. Перший, нижній, уступ був чорним, другий - червоним, третій - білим. Останній, сьомий, був викладений зовні бірюзовими глазурованими плитками і прикрашений золотими рогами, здалеку сяяли подорожнім, який направлявся в Вавилон ».

«Своєму головному богу Мардуку вавилоняни поклонялися не тільки в храмі Есагіла, але і в башті Етеменанки - Будинку підстави небес і землі. Вежа, яка височіла над містом, перебувала в безпосередній близькості від Есагіли в центрі Вавилона. Висока глинобитна стіна відділяла територію Етеменанки від зовнішнього світу. Побудована ще за часів Хаммурапі (18 століття до Р. Хр.), Вежа поступово руйнувалася і обвалювалась, протягом століть її доводилося неодноразово реставрувати, а то і будувати заново. Лише Навуходоносора (6 століття до Р. Хр. - А. Б.) вдалося довести споруду зіккурата до кінця, надати вежі славу й красу. Навуходоносор звелів використовувати для її зведення, як це робилося при будівництві інших будівель в Вавилоні, обпалена цегла, яким обкладали стіни, складені з цегли, висушеного на сонце. Будинок була гігантський, майже квадратний масив, сторона нижньої ступені якого дорівнювала 91,55 метра. На ній височіли п'ять інших, що лежать один на одному ступенів, кожна з яких була менша за попередню, так що весь комплекс догори все більш звужувалося. Сьома - остання - щабель являла собою храм довжиною 24 метри, шириною 21 метр і заввишки 15 метрів, як повідомляє глиняна табличка з описом зіккурата ».

Сьогодні картина виглядає так.

У центрі Вавилона був розташований храмовий місто Есагіла, обнесений фортечною стіною. На його території, крім інших храмів, розташовувалася Етеменанки - храмова вежа, що складається з семи ступенів, на кожній з яких розміщувався храм, присвячений одному з богів. Вінчав вежу сьомий ярус з храмом верховного бога Вавилона Мардука. Есагіла була релігійним центром не тільки Вавилонії, а й усього тодішнього світу. Жерці, що навчалися в її школах, відправлялися потім в різні країни - Єгипет, Елам, Мідію, Ассирію, зберігаючи вірність верховному жерцеві Есагіли, таким чином, Етеменанки була оплотом язичництва всього тодішнього світу в його боротьбі з релігією істинного Бога. Крім цього, храми, подібні до неї (зіккурати), уособлювали собою зв'язок неба з землею, світом людей і духів, яку, нібито, здійснювали жерці. Астрологія, знаки зодіаку і гороскопи, гадання, гемерологія (визначення «сприятливих» і «несприятливих» днів), містика цифр, спіритизм, магія, чаклунство, змови, вроки, викликання злих духів - все це було розроблено саме в Есагіле і дожило до наших днів.

Звернемося ж тепер до вавилонським літописами і подивимося, що ж самі вавилоняни свідчать про вежі.

Вавилонська хроніка

Батько Навуходоносора Другого цар Набополассар пише на одній із глиняних табличок (їх вавилоняни використовували замість невідомої їм паперу): «До цього часу Мардук повелів мені Вавилонську вежу, яка до мене ослаблена була і доведена до падіння, спорудити, фундамент її встановивши на грудях підземного світу , а вершина її щоб ішла в піднебесся ». «Споруда цієї знаменитої вежі засмутила богів. Вночі вони зруйнували, що було побудовано днем. Вони розпорошили будівельників і змішали їх мова ». Цар Навуходоносор пише: «Я доклав руку до того, щоб добудувати вершину Етеменанки так, щоб посперечатися вона могла з небом» (докладно про будівельні роботи, зроблених за указом Навуходоносора, див. У розділі «Місто міст» даної книги).

Вивчаючи історію Вавилонської вежі, ми можемо простежити весь історичний шлях самого Вавилона. Заснована Німродом близько 2000 року до н., Вона пережила розквіт в періоди незалежності царства і була кілька разів зруйнована, коли місто (як і вся країна Вавилон) піддавався ворожим навалам, особливо страшним при ассірійських царів Тукульти, Нінурта Першому і Сеннахірібе (705 -681 рр. до Р. Хр.). Ось як Сеннахіріб (про нього ми будемо говорити в розділі «Ассірійська імперія») описує свій похід і взяття Вавилона в 689 році до Р. Хр .: «Їх тілами (т. Е. Убитих. - А. Б.) заповнив я широкі площі міста ... Багатства цього міста ... срібло, золото, дорогоцінні камені, все майно я розділив між моїми людьми, і вони перетворили їх в свою власність ... Місто і його будинку від фундаменту до стін я зруйнував, я спустошив його і спалив. Стіни міста і його будинку, храми богів, храмову вежу з цегли та глини, все, що тут було, я знищив і скинув в канал Арахту. Посеред міста я вирив канали, і дно їх наповнив водою ... Мої руйнування були страшніше, ніж від потопу. Щоб в майбутньому ніхто не згадав більше місця, де стояв місто і його храми, і боги, я знищив його повністю потоками води, перетворивши його в луг ».

Великий деспот давнини - наймогутніший цар Ассирії Сеннахіріб вважав, що в його владі долі народів і держав, тому, звелівши знищити навіть пам'ять про Вавилон, він вважав, що поставив крапку в його історії. Але Паном історії є Бог, і в Його руках знаходяться царства і народи, а зовсім не в руках сеннахірібов, александров, наполеонів, Гітлер і Сталін, які навіть не могли подбати про свою власну долю і убезпечити себе від страшної смерті.

Час руйнування Вавилона ще не настав, його жителям була ще надана можливість звернутися від своїх злих діянь до Живого Бога. Час виконання грізних пророцтв, передбачених на сторінках Біблії, ще не настав, воно вдарить лише через 150 років. І тому, хоча місто і був стертий Сеннахірібом з лиця землі, вже при сині його почалося швидке відновлення, а потім і Вавилона. А ось час, відпущений пророцтвом гордої Ассирії, пробив. І передсмертний крик Сеннахіріба, убитого в храмі своїми власними синами, проголосив загибель Ассірійської імперії і піднесення Вавилона.

Як Біблія, так і історія розповідає нам про велику пиху царя Навуходоносора та приборкання його Богом і повалення його царства.

Дан. 4:26-34) Цар Навуходоносор ходив по палацу і пишався величчю свого царства, хвалячи і прославляючи за всі заслуги лише себе самого. «На кінці дванадцяти місяців проходжувався він по царському палацу в Вавилоні. Цар заговорив та й сказав: Чи ж це не величний Вавилон, що я збудував його на дім царства міццю потуги своєї та на славу моєї пишноти? Ще це слово було в устах царських, коли з неба впав голос: Тобі говорять, царю Навуходоносоре: Оце царство відходить від тебе! І від людей тебе відлучать, і з польовою звіриною буде пробування твоє, тобі дадуть на їжу траву, як волам, і сім часів перейдуть над тобою, аж поки не пізнаєш, що над людським царством панує Всевишній, і дає його тому, кому хоче».

Тепер зрозуміло чому Господь не схвалив спорудження Вавилонської вежі, яка, з одного боку, була символом людської гордості, а з іншого - оплотом язичництва, спіритизму і сатанізму. Саме це визначило деградацію і загибель Вавилона і його жителів, про що ми будемо говорити в наступних розділах. Докази існування Вавилонської вежі не тільки стверджують значимість Біблії як історичної книги, а й як книги пророчою, детально передбачила загибель Вавилона, а значить, богодухновения Книги.

Сучасні руїни Вавилону

Отож, місце древнього Вавилону є не лише колискою людства та батьківщиною мов різних народів, а й реальним зразком для різних зухвальців і наглих ругатєлєй, як Бог руйнує задуми гігантоманії, які ганебно превозносяться над іншими. Бо Творець, Який каже - "Я - Господь!" не хоче, щоб перед Ним хвалилось жодне тіло...



