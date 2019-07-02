Ягоды в сезон и заморозка на зиму.

Как получить от ягод по-максимуму.

В самом разгаре сезон свежих ягод, самые ответственные люди употребляют их каждый день, или даже могут заменить прием пищи поглощением полезных ягод. Напомним почему очень важно употреблять их в пищу ежедневно. К ягодам будем относить в этом тексте все и многокосточковые (ежевика, малина, шелковица) и земляничные (клубника, земляника), а также смородину, чернику, крыжовник, вишню и клюкву. Ягоды это не просто перекус или десерт, это суперфуд который обладает огромным количеством полезных свойств для здоровья: антиоксидантными, противомикробными, кардиопротекторными, противовоспалительными и другими. А с недавних пор недостаточное употребление ягод относят к причине преждевременной смерти. Уже только этих факторов должно быть достаточно для того, чтоб совершитьв городе Харьков и отправиться на ближайший рынок за ягодами. Еще лучше если у вас или ваших знакомых есть свой сад, где можно набрать ягод вдоволь и на зиму.Зачем организму ягоды.Для здоровых сосудов, подходит употребление всех ягод;Лекарство от депрессии содержатся в черной смородине;На 15% снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний малина (минимум 200гр в день);Антиоксидантным и противовоспалительным действием обладает черника, но доказательств об улучшении зрения пока нет;Малина помогает от воспаления, боли и отека, но не собъет температуру, как это принято считать;Один лимон или 100гр клубники, что вкуснее? А содержание витамина С - одинаковое, а в черной смородине еще в два раза больше;Если регулярно употреблять клубнику и чернику, то рост нейронов в мозге улучшается, а значит и память и координация становиться лучше. Это очень полезно особенно людям преклонного возраста;Конечно для большинства жителей доступ к ягодам в зимнее время ограничен, но все равно стоит попробовать выполнять эти рекомендации с замороженными или сухими продуктами в несезон и летом со свежими.Ежедневно 300-400 гр ягод - лучшее правило здорового человека;Полощите род водой после еды (кислота разрушает эмаль);Морс всегда лучше компота;Покупные ягоды замочите в растворе соды чтоб избавится от пестицидов;Косточковые замочите в соли;Употребляйте их с жирами (например соус из клюквы для мяса отличный вариант)Заморозка лучше варенья;Ешьте и семена и кожуру, все полезно, конечно если это не слива или вишня;Отправляйтесь на рынок за ягодами и помните, если вызвать такси в Харькове то можно увезти намного больше с рынка, а значит и получить больше витаминов для своего организма.