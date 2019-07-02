Ягоды в сезон и заморозка на зиму.

Зачем организму ягоды.
Для здоровых сосудов, подходит употребление всех ягод;
Лекарство от депрессии содержатся в черной смородине;
На 15% снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний малина (минимум 200гр в день);
Антиоксидантным и противовоспалительным действием обладает черника, но доказательств об улучшении зрения пока нет;
Малина помогает от воспаления, боли и отека, но не собъет температуру, как это принято считать;
Один лимон или 100гр клубники, что вкуснее? А содержание витамина С - одинаковое, а в черной смородине еще в два раза больше;
Если регулярно употреблять клубнику и чернику, то рост нейронов в мозге улучшается, а значит и память и координация становиться лучше. Это очень полезно особенно людям преклонного возраста;
Как получить от ягод по-максимуму.
Конечно для большинства жителей доступ к ягодам в зимнее время ограничен, но все равно стоит попробовать выполнять эти рекомендации с замороженными или сухими продуктами в несезон и летом со свежими.
Ежедневно 300-400 гр ягод - лучшее правило здорового человека;
Полощите род водой после еды (кислота разрушает эмаль);
Морс всегда лучше компота;
Покупные ягоды замочите в растворе соды чтоб избавится от пестицидов;
Косточковые замочите в соли;
Употребляйте их с жирами (например соус из клюквы для мяса отличный вариант)
Заморозка лучше варенья;
Ешьте и семена и кожуру, все полезно, конечно если это не слива или вишня;
Отправляйтесь на рынок за ягодами и помните, если вызвать такси в Харькове то можно увезти намного больше с рынка, а значит и получить больше витаминов для своего организма.