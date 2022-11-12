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Ковельчанина, підозрюваного у сексуальному насильстві, взяли під варту

Новини регіону / Волинська область 12-ноя, 2022, 07:409 prov 0
За процесуального керівництва Ковельської окружної прокуратури 23-річному жителю Ковеля повідомили про підозру у вчиненні сексуального насильства щодо малолітнього (ч. 4 ст. 153 КК України).
Слідство вважає, що молодик зранку 07 листопада 2022 року в одному з навчальних закладів у рідному місті вчинив такі дії щодо 6-річного хлопчика.
Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. 
Довідково: санкцією ч.4 ст. 153 КК України за сексуальне насильство, вчинене щодо особи, яка не досягла чотирнадцяти років, незалежно від її добровільної згоди, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.
Пресслужба обласної прокуратури.
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