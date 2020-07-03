Догляд за шкірою навколо очей з космецевтикою Teoxane

Тонка і надмірно вразлива шкіра повік потребує комплексного спеціального догляду. Відсутність підшкірного жиру і м'язів є основними причинами її схильності до розтягування і передчасного старіння.
Для запобігання перших малопомітних зморшок, догляд за шкірою навколо очей рекомендується почати ще до їх появи. Але, навіть якщо ви цього не зробили, краще пізніше, ніж ніколи! Нижче представляємо вам комплекс догляду за периорбитальной зоною із застосуванням професійної космецевтики Теоксан.
1. Зняття макіяжу
Негативний вплив надає неправильний догляд. А як доглядати правильно? Увечері слід акуратно видалити залишки макіяжу, використовуючи спеціальні засоби: це може бути косметичне молочко, спеціальне масло, жирний крем для зняття водостійкої косметики. Виробник знаменитих філерів Teosyal, лабораторія Teoxane, пропонує здійснювати демакіяж очей за допомогою м'якого міцелярного розчину 3в1: це засіб для зняття макіяжу, «умивалка» і тонік в одному флаконі!
2. Декоративна косметика
Користуйтеся продукцією відомих компаній, чия репутація не викликає сумнівів. При нанесенні косметичних засобів, рухи здійснюйте по масажних лініях, без надмірного тиску. Намагайтеся не морщитися і не мружитися.
3. Спеціальний крем
Використовувати необхідно виключно спеціальні засоби, склад яких відповідає специфічним особливостям цієї ділянки. Засіб повинен мати легку структуру, адже жирний крем може викликати набряклість. Teoxane R (II) Eyes Rha Advanced Filler – це один з кращих кремів-консилерів для періорбітальної області. Він доставляє в шкіру всі необхідні для догляду компоненти, а легкий пігмент дозволяє закамуфлювати дрібні недоліки. Крем забезпечений спеціальним наконечником, який робить нанесення дуже комфортним і додатково масажує шкіру.
4. Гімнастика
Підберіть вправи, які можливо безперешкодно робити, наприклад, в транспорті.
6. Процедури в салоні
Ефективний спосіб - процедури в салоні (масаж, ін'єкції, апаратні методики), при наявності можливості і вільного часу. Важливо знайти свого лікаря, який буде ставитися до вашої шкіри максимально дбайливо, при цьому буде знайомий з усіма сучасними технологіями.
Домогтися бажаного результату, а також зберегти молодість шкіри можливо за умови регулярного здійснення домашніх, і, при необхідності, салонних процедур. Не залишайте ваші очі без уваги, і будьте прекрасні!