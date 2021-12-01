Легенда, якого забрав СНІД

Роуз Пирсон, перша любов лідера группи Queen, розповідала не раз, що її екс-коханець не стидався і не приховував своєї орієнтації. Також вона зауважила, що з ним практично було неможливо мати якихось стосунків, так як це була людина, яка спочатку дерлася на вершину слави, а пізніше це вже була зіпсована людина , «…бо він вважав себе надлюдиною…» – зауважила жінка. Мільйони шанувальників ставили питання - хто заразив їхнього кумира СНІДом? Його друзі переконані, про те, де лідер гурту Queen підхопив вірус - саме в гей-клубах. Фреді вів життя хаотично і неакуратно, а простішими словами - вульгарно і развратно. Його називають законодавцем гей-вибриків. Так, у ЗМІ та документальних стрічках є чимало потенційних свідчень. Відомо, що Фредді любив життя та тусовки з величезною кількістю алкоголю та сексу, а також демонстрував свою бісексуальність та відвідував гей-бари. Таку позицію і поведінку вважав – майбутнім людства. Хвороба прогресувала – артист худ на очах кожного дня. Він щосили намагався протистояти тому, що з ним відбувалося, але СНІД виявився сильнішим. Фредді не стало саме на піку популярності. Шанувальники були шоковані звісткою, про смерть свого кумира. До останнього артист приховував діагноз, який став його вироком – СНІД. За день до смерті Фредді зробив зізнання. 23 листопада 1991 року Мерк'юрі публічно заявив, що він хворий на чуму ХХ століття.

Відомо, що артист дізнався про свою недугу ще за п'ять років до смерті, коли його тест на ВІЛ виявився позитивним. Усі ці роки він тримав у таємниці про свою хворобу, хоч і довкола цього ходили різні чутки і здогадки. Співак нічого не коментував та просто продовжив працювати далі. Бо ж він розумів, його час обмежений. Коли співак дізнався про свою смертельну хворобу, це підштовхнуло його до більш активної діяльності. Він щодня творив та працював, аби не думати про те, що на нього чекає в майбутньому.

До приходу Фредді група Queen називалася Smile - вона була перейменована з його ініціативи в 70-му році, коли Меркьюрі зайняв місце вокаліста. Він вважав, що стара назва запроста, а вони достойніші найяскравішого і наукрутішого та найпомпезнішого.

Від року заснування і до смерті Фредді Мерк'юрі склад гурту залишався незмінним: Браян Мей — гітара, вокал; Роджер Тейлор — ударні, вокал; Джон Дікон — бас-гітара, бек-вокал.

Він любив знаки, символи, ідоли, талісмани і навіть став автором знаменитого герба Queen - співак пристрасно захоплювався живописом і вирішив розробити емблему.