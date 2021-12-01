Легенда, якого забрав СНІД
Головна / Таке життя
01-дек, 2021, 16:099
swet
70
1 грудня - День боротьби зі СНІДом
Як відомо, 1 грудня – Всесвітній день боротьби зі СНІДом. У 2021 році минуло 30 років від дня смерті легендарного рок- музиканта Фредді Мерк'юрі, метою якого життя і творчості було підкорити увесь світ. Фредді Меркьюрі: «У мене коханців більше, ніж у Елізабет Тейлор. Причому різної статі. Я ніби пожираю людей…»
Роуз Пирсон, перша любов лідера группи Queen, розповідала не раз, що її екс-коханець не стидався і не приховував своєї орієнтації. Також вона зауважила, що з ним практично було неможливо мати якихось стосунків, так як це була людина, яка спочатку дерлася на вершину слави, а пізніше це вже була зіпсована людина , «…бо він вважав себе надлюдиною…» – зауважила жінка. Мільйони шанувальників ставили питання - хто заразив їхнього кумира СНІДом? Його друзі переконані, про те, де лідер гурту Queen підхопив вірус - саме в гей-клубах. Фреді вів життя хаотично і неакуратно, а простішими словами - вульгарно і развратно. Його називають законодавцем гей-вибриків. Так, у ЗМІ та документальних стрічках є чимало потенційних свідчень. Відомо, що Фредді любив життя та тусовки з величезною кількістю алкоголю та сексу, а також демонстрував свою бісексуальність та відвідував гей-бари. Таку позицію і поведінку вважав – майбутнім людства. Хвороба прогресувала – артист худ на очах кожного дня. Він щосили намагався протистояти тому, що з ним відбувалося, але СНІД виявився сильнішим. Фредді не стало саме на піку популярності. Шанувальники були шоковані звісткою, про смерть свого кумира. До останнього артист приховував діагноз, який став його вироком – СНІД. За день до смерті Фредді зробив зізнання. 23 листопада 1991 року Мерк'юрі публічно заявив, що він хворий на чуму ХХ століття.
Відомо, що артист дізнався про свою недугу ще за п'ять років до смерті, коли його тест на ВІЛ виявився позитивним. Усі ці роки він тримав у таємниці про свою хворобу, хоч і довкола цього ходили різні чутки і здогадки. Співак нічого не коментував та просто продовжив працювати далі. Бо ж він розумів, його час обмежений. Коли співак дізнався про свою смертельну хворобу, це підштовхнуло його до більш активної діяльності. Він щодня творив та працював, аби не думати про те, що на нього чекає в майбутньому.
До приходу Фредді група Queen називалася Smile - вона була перейменована з його ініціативи в 70-му році, коли Меркьюрі зайняв місце вокаліста. Він вважав, що стара назва запроста, а вони достойніші найяскравішого і наукрутішого та найпомпезнішого.
Від року заснування і до смерті Фредді Мерк'юрі склад гурту залишався незмінним: Браян Мей — гітара, вокал; Роджер Тейлор — ударні, вокал; Джон Дікон — бас-гітара, бек-вокал.
Він любив знаки, символи, ідоли, талісмани і навіть став автором знаменитого герба Queen - співак пристрасно захоплювався живописом і вирішив розробити емблему.
Герб був розроблений Меркьюрі в 1971 році на основі астрологічних знаків всіх чотирьох членів групи. "У наш час це виглядає сверхнаївно, але на дворі був 1971 рік", - поблажливо додають біографи.
Два леви в коронах з двох сторін підтримують корону, укладену в медальйон у формі літери "Q". У верхній частині герба зображено полум'я, з якого вилазить краб, що обіймає своєю клешнею медальйон. Над полум'ям і крабом розкинула крила дивна орлообразна птаха, з її дзьоба щось стирчить. У нижній частині герба розташовані фігури двох жінок-ангелів.
До речі, Фредді обожнював тварин, а особливо кішок. У його будинку завжди жили пухнасті вихованці. Коли хтось із них помирав, Меркьюрі плакав, як дитина, адже він вважав кішок членами своєї сім'ї. Один зі своїх альбомів він присвятив цим тваринам. Музиканти часто посміювалися над Фредді, коли той, будучи на гастролях, дзвонив своїм кішкам і розмовляв з ними по телефону. У Меркьюрі навіть був жилет з портретами всіх його вихованців. Так, Фредді записав сольний альбом, який називав "походом наліво", бо ж не хотів сольної кар'єри, адже завжди був віданим Queen. Студійник він записав у Мюнхені. Це місто асоціювалося у артиста із вільністю, що дало йому більше мотивації. У 1985 році вийшла платівка під назвою Mr. Bad Guy (Містер поганий хлопець). Таку символічну назву для альбому вибрав сам Мерк'юрі, а "поганим хлопцем" він називав себе. Фредді вирішив паралельно з гуртом все-таки будувати сольну кар'єру. Він гастролював з Queen та записував свої пісні.
У 1986 році Фредді разом із гуртом вирушає у свій останній тур 26 стадіонами Європи — знаменитий Magic Tour гурту Queen. Тоді ж вийшли концертні альбоми Live Magic, Hungarian Rhapsody: Queen Live in Budapest та Live at Wembley '86.
Через рік виходить альбом The Miracle (Чудо). У цей час Фредді почав сильно змінюватися — він схуд, але продовжував заперечувати всі чутки про здоров'я. Хоча його близькі знали про недугу. Він і справді був подібний на Чудо...
Взимку 1991 року Мерк'юрі почав працювати над кліпом до пісні I'm Going Slightly Mad. Ці зйомки були дуже важкими, адже артистові було вкрай погано. Так, кліп знімали з перервами, у гримерці Фредді поставили ліжко, де він міг відпочивати, а біля дверей стояли два охоронці. Спеціально для зйомок на обличчя зірки нанесли товстий шар гриму, а голову покрили чорною перукою. Під костюм співак одягнув кофту з довгими рукавами, щоб приховати хворобливу худорлявість.Того ж року гурт випустив останній альбом Innuendo (Недомовленість). До альбому увійшла й лебедина пісня Меркьюрі Show Must Go On. До речі, цю композицію для Фредді написав Браян Мей, який знав про хворобу артиста.
Перед смертю він встиг написати сценарій похорону, який хотів перетворити на дивовижне шоу. Але ні чуда, ні шоу не сталося і надлюдину похоронили, як прийнято хоронити усіх мерців. Тіло музиканта було кремоване. «Ибо прах ты и в прах возвратишься» Буття: 3;19. Похорони пройшли таємно, на них були присутні лише рідні та найближчі друзі Мерк'юрі. Бо його родичі вважали, що його життя і так було суцільним шоу, через яке ні їм, ні йому не було спокою...
Схожі новини
Календар
|« Декабрь 2021 »
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
|