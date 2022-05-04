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Горе-мати з Вараша потопила своїх дітей

Рівненська область / Новини регіону / Кримінал 25-сер, 2023, 10:549 prov 0
За процесуального керівництва Вараської окружної прокуратури 42-річній жительці міста Вараш повідомлено про підозру в умисному вбивстві двох малолітніх осіб (п.п.1,2 ч.2 ст. 115 КК України).
Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.08.2023 приблизно об 11 годині, жінка, перебуваючи спільно зі своїми малолітніми синами 7 та 6 років на водоймі, яка міститься в межах колишнього кар'єру у Вараському районі, вирішила позбавити їх життя шляхом утоплення.
Встановлено, що старшого сина вона із застосуванням фізичного примусу занурила у воду і утримувала його в такому положенні до моменту припинення ним супротиву.
Вийшовши на берег, взяла за руку меншого сина та повела його до дерев’яного помосту, під яким була значна глибина, й штовхнула у воду, знаючи, що той не вміє плавати.  При цьому, стояла на тому ж помості і споглядала неминучість утоплення.
Правоохоронці затримали жінку, допитали та повідомили про підозру, а сьогодні суд обиратиме їй запобіжний захід.
Досудове розслідування проводили слідчі СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області.
Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічне позбавленням волі.
Пресслужба Рівненської обласної прокуратури.
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